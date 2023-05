Tarquinia, la nota dell’Università Agraria sulla fascia verde del presidente Tosoni

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Tosoni, ha partecipato all’inaugurazione della Mo.Me.Ma. con una inedita fascia verde, che non è passata inosservata. Questo colore è stato scelto dal Vicepresidente Alessandro Sacripanti in maniera molto accorta, con evidenti riferimenti alla bandiera italiana, dove il verde rappresenta sia la speranza di libertà ed unità, che la macchia mediterranea, il paesaggio tipico del nostro paese. Per un Ente che gestisce i terreni di dominio collettivo, il verde del tricolore è dunque la scelta più adeguata.

Due gli stemmi che hanno fatto bella mostra sulla fascia: quello dell’Università Agraria e quello della Repubblica Italiana.

Il commento del Presidente Alberto Tosoni trasuda soddisfazione: “Ho sposato da subito questa idea di Sacripanti. E’ nostro preciso intento riportare l’Università Agraria ai fasti che merita, ed aumentarne la percezione come Istituzione importante, rappresentativa degli interessi della nostra comunità ed al servizio del bene comune. L’utilizzo della fascia servirà a sottolineare l’impegno che io, come Presidente, o chi farà le mie veci in caso di mia assenza, abbiamo assunto nei confronti della comunità locale. Ci siamo, e lo stiamo dimostrando. Stiamo avendo ottime collaborazioni con Istituzioni ed associazioni, stiamo lavorando senza sosta, e vogliamo che l’Università Agraria esca finalmente dall’attuale percezione di “carrozzone”, per ritornare agli occhi dei tarquiniesi “ente esponenziale dei diritti primari della collettività”, come è e come merita di essere”.