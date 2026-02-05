Tarquinia, laboratorio creativo per bambini in biblioteca con “Colora la gente”

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 10.30, la Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli di Tarquinia ospita Colora la gente, laboratorio educativo e creativo rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. L’iniziativa rientra nella rassegna PRIME PAGINEaCOLORI ed è ispirata all’albo illustrato Colora la gente dell’illustratrice svizzera Albertine, pubblicato da Fatatrac.

Letture animate tra diversità, inclusione e immaginazione

Durante l’incontro, le operatrici del festival proporranno la lettura di alcuni albi illustrati dedicati a temi come diversità e inclusione, per poi concentrarsi sul volume Colora la gente, popolato da una folla di personaggi originali e divertenti. Tra le pagine prendono vita figure curiose e pittoresche, tutte da osservare e colorare, trasformando la lettura in un’esperienza partecipata che stimola fantasia, attenzione e creatività nei più piccoli.

Un progetto nazionale per promuovere la lettura 0–6 anni

PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura nella prima infanzia. Il progetto è promosso dall’associazione Dandelion APS ed è vincitore del bando nazionale “Leggimi 0–6” del Centro per il Libro e la Lettura. L’iniziativa si fonda su una rete di collaborazioni che coinvolge, tra gli altri, il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, l’Italian Children Writers Association, le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e la libreria La Vita Nova.