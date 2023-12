Tarquinia, l’albero della Pineta augura il Buon Natale al Lido (con un pensiero solidale)

Orami una tradizione: torna, come dal 2016 a questa parte, sulla terrazza dello stabilimento balneare La Pineta, il grande albero di Natale realizzato con le luci in collaborazione con Hermes – Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni.

In cima alla piramide, quest’anno, una stella simbolica rossa “Un per essere vicini alle donne vittime di femminicidio a tutte quelle creature innocenti che stanno perdendo la vita in Palestina, in Ucraina e in tanti altri luoghi del mondo. È una piccola cosa, forse insignificante, ma esprime nel nostro piccolo solidarietà”.