Tarquinia Lido, concluso il torneo di beach volley 3vs3 per i nati dal 2003 al 2007

La settimana all’insegna dello Sport si è conclusa ieri allo stabilimento “ElBlanco”, con un giorno di ritardo a causa del maltempo di giovedì; abbiamo visto giocare i nati tra il 2003 e il 2007, che si sono sfidati in un torneo di beach volley 3vs3 misto. Nove le squadre partecipanti con oltre 30 ragazzi locali, limitrofi o villeggianti; ineccepibile il comportamento in campo, entusiasmanti le azioni e spumeggiante l’atmosfera, in un clima gioviale, con autentico fair play.

Ecco gli atleti iscritti che hanno reso possibile la manifestazione: Martina Marcocci, Alfio Cognata, Elis Spalletta, Gabriele Brandi, Gianguido Rossi, Sofia Brandi, Luca Leoncelli, Flavia Vitangeli, Francesco Mazzitello, Alejandro González Marcocci, Luca Rezzonico, Lamberto Rezzonico, Camilla Eichel, Irene Donninelli, Francesco Martiello, Riccardo Citti, Gabriele De Angelis, Alessandro Carducci, Valentino Gelsomini, Maria Adam, Benedetta Pietropaolo, Filippo Palladino, Nicolò Nucci, Sofia Donninelli, Beatrice Sacconi, Francesco Mosconi, Lorenzo Fagiani, Lorenzo Pannicelli, Lorenzo Bassano, Flavia Marchetilli, Francesco Brizi, Emma Bassano, Valerio Pannicelli.

Testimonial alla premiazione il pallavolista Flavio Belli, giocatore nel campionato di serie A con la CUS Firenze Volley negli anni ’80. Sul podio la squadra Donninelli – De Angelis – Carducci, al secondo gradino Donninelli – Palladino – Nucci, al terzo Marcocci – Cognata – Spalletta. Per tutti coppe e medaglie, gentilmente donate dallo stabilimento “ElBlanco”.