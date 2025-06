Tarquinia Lido, il 26 luglio torna il carnevale estivo sul lungomare

Tarquinia Lido si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate 2025: il carnevale estivo, in programma per sabato 26 luglio a partire dalle ore 21. Dopo una lunga pausa, la manifestazione torna a colorare il lungomare, trasformandolo in un grande palcoscenico all’aperto. L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra gli imprenditori balneari e i commercianti del Lido, con il sostegno del Comune di Tarquinia e della Pro Loco Tarquinia. L’obiettivo è offrire un momento di intrattenimento coinvolgente e accessibile, pensato per residenti, turisti e famiglie.

Corteo in maschera e carri allegorici della Tuscia

Il programma dell’evento prevede un corteo composto da gruppi in maschera e alcuni carri allegorici selezionati tra le migliori produzioni carnevalesche della Tuscia e della Bassa Toscana. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita: sarà possibile iscriversi lasciando il proprio nominativo presso uno qualsiasi degli stabilimenti balneari del Lido. L’invito è rivolto a singoli cittadini, gruppi organizzati e famiglie, con l’unico requisito di voler contribuire al clima festoso e creativo della serata.

Un’occasione di promozione per il territorio

“Il carnevale estivo non sarà solo una festa – spiegano gli organizzatori – ma anche un’occasione per mostrare il volto più accogliente e vivace di Tarquinia Lido”. L’iniziativa, oltre ad arricchire l’offerta culturale e turistica della stagione, si inserisce nel più ampio intento di valorizzazione del territorio attraverso eventi in grado di richiamare pubblico e creare occasioni di incontro e condivisione.