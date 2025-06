Tarquinia Lido tra birre artigianali e spumanti: arrivano Fermento e Bolle d’AMare

L’estate tarquiniese si arricchisce con due eventi dedicati alla cultura enogastronomica e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Si parte con “Fermento”, in programma venerdì 27 e sabato 28 giugno a Tarquinia Lido, una rassegna interamente dedicata alla birra artigianale. Sedici birrifici provenienti dalla Tuscia e da altre aree del Lazio proporranno le loro produzioni più rappresentative, in un percorso pensato per raccontare storie, tecniche e ingredienti di qualità. A completare l’offerta, dj set, concerti e proposte di street food create per accompagnare al meglio le birre in degustazione.

Degustazioni sul mare: il 4 e 5 luglio torna “Bolle d’AMare”

A distanza di una settimana, il 4 e 5 luglio, sarà la volta di “Bolle d’AMare”, evento dedicato alle etichette spumantistiche della Tuscia e delle coste italiane. La formula è itinerante: stabilimenti balneari, ristoranti e bar del Lido di Tarquinia ospiteranno ciascuno una tappa del percorso degustativo, con due spumanti selezionati e serviti da sommelier della FISAR. A ogni calice sarà abbinata una proposta di street food a tema, studiata per valorizzare al meglio le caratteristiche del vino. Una mappa guiderà i partecipanti alla scoperta delle tappe, in un’esperienza sensoriale articolata che attraversa il gusto e la convivialità estiva.

Promozione del territorio e sinergie locali

“Fermento” e “Bolle d’AMare” sono promossi dal Sindacato Italiano Balneari, da Assocamping, dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia. A firmare la direzione artistica di “Bolle d’AMare” è l’enogastronomo Carlo Zucchetti, già ideatore di numerosi progetti di valorizzazione dei prodotti locali.