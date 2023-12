Tarquinia, l’UDC sulla mancata approvazione del bilancio all’Agraria: “Chiara e netta la risposta dei consiglieri”

Riceviamo dall’UDC Tarquinia e pubblichiamo

Mai come stasera dopo le numerose defezioni dei consiglieri dell’Agraria alla seduta del Consiglio si è evidenziata la carenza di capacità e forza politica del presidente dell’Ente Alberto Tosoni.

Inutili e a dir poco superflui gli articoli pubblicati nei giorni scorsi in merito al lavoro dallo stesso svolto, atti ad evidenziare l’impegno protratto dallo stesso, elargendo gli importanti risultati amministrativi dell’Ente. Ma cosa è successo? I comportamenti parlano più di tante parole, infatti, di fronte alla maggior prova di fiducia politica, quale l’approvazione del Bilancio Previsionale 2024, il castello di carte del Presidente si sgretola inesorabilmente, mettendo in luce tutto il “nulla” sul quale si regge il Suo operato.

Non può pertanto passare inosservata la flebile capacità politica del principale rappresentante dell’Ente Agrario con un risultato a dir poco imbarazzante dove la Sua maggioranza ha palesemente dimostrato un assenteismo corale, soprattutto in un momento così importante! Chiara e netta la risposta dei Suoi consiglieri. La storia come è giusto che sia, decide inesorabilmente i vincitori e i vinti. In questo appuntamento il Presidente Tosoni non potrà che schierarsi tra i secondi.