Tarquinia, l’Università Agraria avvia incontri periodici con il mondo agricolo: primo appuntamento il 6 febbraio

L’Università Agraria di Tarquinia promuove un ciclo di incontri periodici con i rappresentanti del mondo agricolo locale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo, raccogliere esigenze e proposte e affrontare in modo condiviso le sfide presenti e future del settore. Il primo incontro è in programma venerdì 6 febbraio alle ore 16.30 e vedrà la partecipazione delle principali realtà del comparto, tra cui Coldiretti, Liberi Agricoltori, Confagricoltura, la Cooperativa Pantano, la Centrale Ortofrutticola, il Biodistretto, Agriferoci e il Consorzio di Bonifica.

Riglietti: “Il settore primario è uno dei pilastri del territorio”

«Tarquinia vanta una forte vocazione agricola. Il settore primario è da sempre uno dei pilastri economici, occupazionali e identitari del territorio», spiega il presidente Alberto Riglietti, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e costante con chi opera quotidianamente nel comparto. Proprio per questo l’Università Agraria intende strutturare momenti stabili di dialogo e collaborazione, dando avvio a un percorso di ascolto e co-progettazione orientato allo sviluppo agricolo locale, alla valorizzazione del patrimonio agrario e all’individuazione di strumenti concreti di supporto e crescita.

Presente anche Giulio Zelli, attenzione della Regione al territorio

Al primo appuntamento parteciperà anche l’onorevole Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio, a conferma dell’attenzione delle istituzioni regionali verso il comparto agricolo tarquiniese. «Occorre oggi più che mai fare sistema per promuovere il territorio e valorizzare i nostri prodotti», conclude Riglietti, evidenziando come un tavolo permanente possa diventare uno strumento utile di consultazione, cooperazione e coordinamento, capace di trasformare le istanze del settore in azioni concrete a beneficio dell’intera comunità.