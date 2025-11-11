Tarquinia, modifica alla sosta in via Tarquinio il Superbo il 12 novembre per lavori di potatura

Il Comune di Tarquinia informa che mercoledì 12 novembre 2025 sarà istituito il divieto di sosta in via Tarquinio il Superbo, per consentire lo svolgimento dei lavori di potatura della vegetazione stradale.
Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 7:00 fino al termine delle operazioni, e interesserà tutti i veicoli, compresi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, con rimozione forzata in caso di inosservanza.
Si raccomanda ai residenti e agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata in loco e di spostare i mezzi per tempo, al fine di agevolare il regolare svolgimento delle operazioni.