Tarquinia, modifiche al traffico per il “Memorial Giorgio De Angelis Cross” il 16 novembre 2025

In occasione del “Memorial Giorgio De Angelis Tarquinia Cross”, manifestazione sportiva di ciclocross in programma domenica 16 novembre 2025, il Comune di Tarquinia ha disposto una modifica temporanea della viabilità nella zona del Mandrione delle Saline. L’ordinanza prevede il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dalle ore 14 di mercoledì 12 novembre fino alle ore 20 di domenica 16 novembre 2025.

Area interessata e alternative per i camper

Il provvedimento riguarda l’area destinata alla sosta dei camper in località Mandrione delle Saline, dove sarà allestito il percorso e il villaggio gara. Per consentire comunque la presenza di mezzi ricreativi in occasione dell’evento, il Comune ha individuato una zona alternativa al Lido di Tarquinia. I camper potranno sostare gratuitamente nell’area adiacente a quella interdetta, esclusivamente nel periodo compreso tra il 12 e il 16 novembre.