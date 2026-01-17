Tarquinia, modifiche alla viabilità il 17 e 18 gennaio per Sant’Antonio Abate

Il Comune di Tarquinia ha emanato un’ordinanza che dispone modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta in occasione delle celebrazioni di Sant’Antonio Abate, in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026. Il provvedimento, firmato dal comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna, è finalizzato a garantire la sicurezza della processione religiosa e delle manifestazioni collegate.

Divieti di sosta e circolazione sabato 17 gennaio

Per la giornata di sabato 17 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, in numerose vie e piazze del centro storico. Tra le aree interessate figurano piazza San Giovanni, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via XX Settembre, via Umberto I, via Carducci, via delle Mura, piazza Belvedere e l’area parcheggio in prossimità dell’intersezione tra via A. Santi e via Le Rose. La circolazione sarà sospesa limitatamente al passaggio della processione, mentre in piazza Belvedere e in via Cardarelli il transito sarà interdetto per il tempo necessario allo svolgimento dello spettacolo conclusivo della cerimonia religiosa. L’area pedonale urbana su corso Vittorio Emanuele sarà attiva dalle ore 17.00.

Le disposizioni per domenica 18 gennaio

Domenica 18 gennaio sono previsti due distinti provvedimenti. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in diverse zone, tra cui B.S. Giusto, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, viale B. Falgari, via IV Novembre, piazzale Europa, viale L. Dasti, via Umberto I, via Carducci, via delle Mura, piazza Belvedere e via Marconi. Nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, sarà istituito il divieto di transito e sosta in piazza San Giovanni. Anche in questo caso la circolazione sarà sospesa solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.