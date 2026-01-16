Tarquinia, modifiche alla viabilità il 17 gennaio per lo smontaggio delle luminarie

Pubblicato il

Per consentire le operazioni di smontaggio delle luminarie natalizie, sabato 17 gennaio 2026, a partire dalle ore 8 e fino al termine dei lavori, su corso Vittorio Emanuele sarà istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata dei veicoli. La misura è finalizzata a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività programmate lungo l’asse viario interessato.

Attivazione dell’area pedonale urbana

Nella stessa fascia oraria sarà attiva l’area pedonale urbana a partire dalle ore 8. Successivamente, la disciplina della circolazione seguirà quanto previsto dalle ordinanze n. 5 del 13 gennaio 2026 e n. 96 del 28 giugno 2024, già in vigore per la regolamentazione dell’area.

Invito alla cittadinanza

Si invitano residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali percorsi alternativi, evitando la sosta dei veicoli lungo corso Vittorio Emanuele nelle fasce orarie interessate dai provvedimenti.

