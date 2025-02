Tarquinia, nuove disposizioni per la raccolta dei rifiuti a partire dal 15 febbraio

A partire dal prossimo 15 febbraio 2025, novità importanti per quanto riguarda il servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Tarquinia: le modifiche riguarderanno sia le mini isole ecologiche che la raccolta porta a porta. Le nuove disposizioni interesseranno sia i cittadini residenti nel centro storico che quelli del litorale, oltre alle attività commerciali del settore Ho.Re.Ca., stabilimenti balneari e campeggi.

Mini isole ecologiche: nuove regole e calendario unico

Dal 15 febbraio le mini isole ecologiche seguiranno un unico orario di conferimento, valido tutto l’anno: dalle 6 alle 22. Il calendario di raccolta sarà uniformato per il centro storico e il litorale, e le bocchette delle strutture saranno numerate da 1 a 5, con tipologie di rifiuti differenziate a seconda dei giorni della settimana. La raccolta dell’organico e della plastica sarà garantita quattro volte a settimana per migliorare la gestione dei rifiuti. La bocchetta numero 5 sarà riservata esclusivamente al conferimento di pannolini e pannoloni. Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili presso l’ecosportello informativo di Via Porto Clementino 1, negli uffici comunali, sui pannelli informativi e tramite QR code accessibili su manifesti, locandine e sul sito della Riecam (www.riecam.it).

Modifiche alla raccolta porta a porta e per le attività commerciali

Per quanto riguarda la raccolta porta a porta, la frequenza della frazione organica verrà incrementata e sarà garantita tre volte a settimana per tutto l’anno, nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Anche per le attività del settore Ho.Re.Ca., stabilimenti balneari e campeggi, sono stati aggiornati i calendari di raccolta con nuove frequenze sia invernali che estive.

Divieti e informazioni utili

Si ricorda che è vietato l’abbandono di rifiuti o buste al di fuori delle strutture di raccolta. Per ulteriori dettagli sulle nuove disposizioni, gli utenti possono rivolgersi all’ecosportello informativo di Via Porto Clementino 1, agli uffici comunali, oppure consultare i canali ufficiali della Riecam, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate e i calendari di raccolta.