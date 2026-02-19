Tarquinia, oggi il consiglio comunale: seduta in streaming anche su lextra.news

È stato convocato per giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 17 il Consiglio comunale di Tarquinia, che si svolgerà presso la sala consiliare del palazzo comunale. Come comunicato dall’ente, la seduta si aprirà con le comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco e degli assessori. I lavori dell’assemblea saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social istituzionali della città e saranno visibili anche su lextra.news.

Archivio storico, opere pubbliche e debito fuori bilancio tra i punti in agenda

Tra gli argomenti all’ordine del giorno figura l’approvazione del Regolamento dell’Archivio storico comunale di Tarquinia, atto finalizzato alla gestione e valorizzazione del patrimonio documentale cittadino. Prevista inoltre la modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 e dell’elenco annuale dei lavori per il 2026, già approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 23 gennaio 2025. In discussione anche il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ai sensi dell’articolo 194 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Interrogazione urgente sugli eventi alluvionali del febbraio 2025

La seduta si chiuderà con un’interrogazione urgente, acquisita al protocollo il 12 febbraio 2026, presentata dai consiglieri Luigi Serafini e Betsi Zacchei, relativa agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio comunale nel febbraio 2025: un’interrogazione che mira a fare chiarezza sulla gestione delle richieste di riconoscimento dei danni e sulle procedure attivate per l’accesso ai contributi regionali e ministeriali, tema che nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche e del confronto politico locale.