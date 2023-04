Tarquinia, oggi la seconda giornata del Certame Cardarelliano: ecco il programma degli appuntamenti

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Seconda giornata di attività intensa per i partecipanti al Certame Cardarelliano VII edizione, a tema “Cardarelli al caffè tra incontri e scontri con gli intellettuali del 900. Nella sala consiliare del comune di Tarquinia a partire dalle ore 9.15 dopo i saluti istituzionali si svolgerà la conferenza dei relatori: Simone Casini (Università di Perugia) – “Il pregiudizio lirico sul romanzo della cultura italiana del 900”; Rino Caputo (Torvergata -Roma) – “Il duello della letteratura. Cardarelli uomo e poeta”; Annamaria Andreoli (La Sapienza di Roma); “Cardarelli e la religione delle lettere”; modera la prof.ssa Anna Maria Vinci (referente del Certame cardarelliano”.. L’incontro del 14 come quello del 15 varrà per i docenti di Materie letterarie come corso di formazione-aggiornamento. All’incontro parteciperanno studenti, docenti, ma è gradita anche la presenza di chi fosse interessato a conoscere ancora di più Vincenzo Cardarelli. La manifestazione è organizzata dall’I.I.S.S. Vincenzo Cardarelli in collaborazione con la Società Tarquiniense d’arte e Storia ed il Comune di Tarquinia. Tarquinia sarà invasa dagli studenti eccellenti di molte regioni italiane e quest’anno anche da Madrid. Soddisfatta la Dirigente scolastica dell’IISS Vincenzo Cardarelli, dott.ssa Laura Piroli che augura un buon soggiorno nella stupenda Tarquinia a tutti gli studenti e docenti che hanno deciso di partecipare a questa VII edizione, ai quali augura un buon risultato alla prova, e a tutti i relatori e alla commissione di valutazione. Mentre si svolgerà la relazione dei professori in comune, infatti, gli studenti provenienti dalle diverse regioni italiane, saranno impegnati nella prova del certame presso la sede del Cardarelli. Nel pomeriggio gli studenti ed i loro accompagnatori visiteranno la Necropoli etrusca con una visita teatralizzata a cura degli studenti del Turistico (preparati da Manuela Paganelli, regia di Catia Manganelli e Federico Romagnoli) con la guida Claudia Moroni a tema: “La donna etrusca attraverso i dipinti delle tombe”. Il team organizzativo del Cardarelli è composto dalla referente prof.ssa Anna Maria Vinci e dalle prof.sse e prof: Stefania Sabbatini, Laura Federici, Sabrina Subrizi, Claudia Piastra, Mirko Mendolia. “Il Nostro Istituto – riferisce la Dirigente scolastica Laura Piroli – si fregia del nome di uno dei più importanti e noti poeti del 900 italiano Vincenzo Cardarelli.. Per coloro che abitano o lavorano nelle nostre zone è come parlare di una persona di famiglia: nella cittadina chiunque vi saprà indicare almeno uno dei luoghi cari all’autore e raccontare un particolare aneddoto, magari che lo ha visto protagonista insieme a qualche parente più o meno lontano. Dopo il fermo della pandemia (anche se siamo riusciti comunque a fare un’edizione on line) torniamo con il certame in presenza con la volontà di valorizzare il nostro Cardarelli. Leggere, analizzare, commentare insieme gli scritti di Cardarelli è il modo migliore che la scuola e la città ha per ricordarne la memoria, celebrarne la figura e la carica innovativa dei testi. Ci auguriamo che anche i partecipanti al Certame, insieme con i loro docenti possano per qualche giorno sentirsi parte integrante della nostra comunità e della nostra realtà”. Il Cardarelli ringrazia gli sponsor : Il Comune, le Fondazioni Carivit e Cariciv, il Lions Club Tarquinia e il presidente dott.ssa Laura Voccia; l’ISAM, i sindacati ANP, CISL, UIL, FLCCGIL, SNALS; la Pro Loco, DITECH, La Società Tarquinense d’Arte e Storia, gli Amici del Cardarelli, l’Unicoop Tirreno sezione soci Tarquinia, La Lestra, Mina Gioiosi, Sant’Isidoro. Ringraziamo per le convenzioni, sconti e offerte che moltissimi ristoranti, hotel pub, bar, bed&Breakfast hanno concesso per l’accoglienza dei relatori, commissione, studenti ed i loro accompagnatori”. Per il patrocinio si ringrazia la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune, la STAS, Unitus -Disucom, La Fondazione Fausto Pirandello, La Lestra