Tarquinia, Paolo Carlucci presenta “Favole d’Etruria” alla Sala Sacchetti

Proseguono a Tarquinia gli incontri letterari promossi dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) dedicati alla civiltà etrusca. Sabato 31 gennaio 2026, alle 17.30, la Sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, ospiterà la presentazione del volume “Favole d’Etruria” di Paolo Carlucci, pubblicato da Edilazio nel 2024. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura e rientra nel calendario delle attività culturali promosse dalla Stas.

Dialogo con l’autore e contenuti del volume

All’incontro interverrà Plinio Perilli, poeta e critico letterario, che dialogherà con l’autore. “Favole d’Etruria” è una raccolta poetica che attraversa luoghi e simboli dell’antica Etruria, dalle necropoli rupestri di Tuscania e San Giuliano ai paesaggi costieri del Mar Tirreno, da Populonia a Pyrgi, fino alle tombe dipinte di Tarquinia e ai resti archeologici di Roselle. Il libro propone un percorso lirico che intreccia paesaggio, memoria storica e suggestioni arcaiche, restituendo una lettura poetica del patrimonio etrusco.

Il profilo dell’autore Paolo Carlucci

Paolo Carlucci è nato a Roma nel 1966 e insegna nei licei. Le sue poesie e i suoi contributi critici sono stati pubblicati su numerose riviste e antologie, sia cartacee che online, tra cui Poetarum Silva, La Recherche, Neobar e Noi Donne. Ha collaborato a lungo con la rivista I fiori del male e attualmente scrive per Kenavò. Tra le pubblicazioni più recenti figurano “Google God” (Ensemble, 2022) e il trittico dedicato alla Tuscia composto dalla silloge “L’ora felice” e dalle plaquette “Viterbo sacra e profana” e “Pellegrino a Civita” (GBE, 2023).