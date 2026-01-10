Tarquinia, Paolo Tosi presenta il romanzo “Finiti i giri” alla libreria La Vita Nova

Si terrà domenica 18 gennaio 2026, alle ore 11.00, alla Libreria La Vita Nova di Tarquinia, la presentazione del romanzo “Finiti i giri”, nuova opera dello scrittore Paolo Tosi. All’incontro, a ingresso libero con posti limitati, interverrà Luca Busca. L’evento rappresenta un’occasione di incontro con l’autore e di approfondimento sui temi del libro, pubblicato nel dicembre 2025.

Il romanzo ambientato tra Roma e i mercati internazionali

“Finiti i giri”, edito da L.A.D. Edizioni, è un romanzo ambientato nella Roma degli anni Ottanta. La storia segue un gruppo di giovani con un passato comune che lavora nel mondo della finanza in un luogo simbolico chiamato Olimpo. Guidati da un leader carismatico, i protagonisti si muovono tra i mercati internazionali di Londra, New York e Lussemburgo, intrecciando ambizioni professionali, relazioni personali e dinamiche di potere. Il volume è arricchito dalla prefazione di Loretta Napoleoni e si inserisce nella collana “Nudo e crudo”.

L’autore e le informazioni editoriali

Paolo Tosi, nato nel 1954, vive tra Tarquinia e Roma e vanta una lunga carriera nel settore finanziario, dove ha operato come trader e portfolio manager. “Finiti i giri” è il suo secondo libro dopo il saggio “Contatto”, dedicato alla musica, da sempre una delle sue principali passioni.