Tarquinia, per la serata del 31 dicembre torna il Capodanno in piazza

Appuntamento di fine 2024 a Tarquinia, che ritrova il Capodanno in piazza dopo qualche anno di assenza: il 31 dicembre una serata all’insegna della musica nel cuore del centro storico. A partire dalle 23, piazza Giacomo Matteotti ospiterà il concerto dei “Dominottanta”, band composta da Danilo Cherni a voce e tastiere, Maurizio Perfetto a voce e chitarra, Roberta Lombardini alla voce, Adriano Lo Giudice al basso e Gianluca Capitani a voce e batteria. L’evento segna il ritorno del Capodanno in piazza, manifestazione avviata nel 2009 e sospesa negli ultimi anni.

Un’occasione per valorizzare il centro storico

“Il Capodanno in piazza è il momento ideale per condividere con amici e familiari la festa dell’inizio del nuovo anno. – le parole del sindaco Francesco Sposetti – Riproporre il concerto è un’ottima opportunità per far vivere ai tarquiniesi il loro centro storico, riportandolo a essere un luogo attrattivo per la comunità”. La direzione artistica della serata è affidata a Giancarlo Capitani, che ha curato un programma musicale pensato per trasformare la piazza in una grande pista da ballo.

Musica anni ’80 e brindisi di mezzanotte

Il live-show dei “Dominottanta” proporrà una selezione di brani degli anni ’80 e non solo: a mezzanotte, il tradizionale brindisi in piazza saluterà l’arrivo del 2025, chiudendo in bellezza una serata pensata per riunire la comunità in un clima di festa. L’evento è gratuito e aperto a tutti.