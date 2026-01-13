Tarquinia, Pina Irace ospite di PRIME PAGINEaCOLORI alla biblioteca Cardarelli

La narratrice e attrice Pina Irace sarà ospite di PRIME PAGINEaCOLORI venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026 presso la Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli. L’iniziativa propone due giornate dedicate alla promozione della lettura e all’educazione all’immaginario, attraverso incontri di formazione e laboratori rivolti a bambini e adulti. Il programma si apre venerdì 16 gennaio, alle 17, con l’incontro “Il libro è un seme. Strategie per affezionarsi alla lettura e dar vita ai libri”, un percorso di approfondimento sugli albi illustrati finalizzato a rafforzare il rapporto tra bambini, adulti e libri attraverso la lettura ad alta voce.

Laboratori per bambini tra ascolto e teatro

Sabato 17 gennaio sono in programma due laboratori per bambini. Alle 10,30 si terrà “Teatri d’inchiostro” (3-6 anni), articolato in una fase di ascolto di testi selezionati dalla letteratura per l’infanzia e in una fase di azione teatrale, con giochi, esercizi e drammatizzazioni dedicate all’espressione vocale, mimica e corporea. Alle 17,30 sarà la volta di “Racconti con le piume, la coda, le zampe e il naso umido” (2-5 anni), un laboratorio narrativo popolato da creature fantastiche che accompagna i bambini in percorsi di scoperta, immaginazione e relazione emotiva. I laboratori sono a numero chiuso e prevedono la prenotazione via email, indicando il laboratorio scelto e l’età del bambino.

Il progetto PRIME PAGINEaCOLORI e la rete di collaborazioni

PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni. Il progetto è promosso dall’Dandelion APS ed è vincitore del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura. La manifestazione si basa su una rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association, le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria – e la libreria La Vita Nova.