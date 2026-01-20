Tarquinia, premiata la nona edizione del concorso “ClassicaMente” dell’IIS Cardarelli

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Si è svolta nella prestigiosa sede istituzionale del Comune di Tarquinia, la cerimonia di premiazione della nona edizione del concorso ClassicaMente, un progetto ideato e curato dai docenti del Liceo Classico del nostro Istituto, Proff.ri Marco Ubaldelli, Gianluca Caramella, Alessia Ciurluini e Anna Maria Vinci, con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso educativo che, anche quest’anno, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, passato e presente.

Ecco i nomi dei vincitori:

Per il Mito illustrato 1° classificata la Prima A di Blera. I ragazzi Crystal Berretta, Leonardo Lucidi, Alice Nocchi De Freitas, Manuel Sireci si sono cimentati nel mito di Pandroso.

Per la gara di Fotografia 1° classificata la 2C della “Dasti” Tarquinia. I ragazzi Leonardo Bonifazi, Valeria De Vincentiis, Giulia Dignani, Enrico Fanelli, Giada Manilia, Aurora Rossi, Dario Sbaccanti, Jacopo Maria Valeri hanno vinto con la foto Trionfo di Augusto.

Per il Certamen di lingua latina “Latino Antico Amico” vince la traduzione di Giuliana Piantamore della Terza B di Tuscania

Sono state poi assegnate menzioni speciali:

– Menzione speciale -Mito

1° – 1B di Montalto di Castro con Vittoria Bisozzi, Antonia Chitic, Filippo Costantini, Aurora Guglielmi, Fernando Tiranya

2°- Alla 1°A di Monte Romano con Marco Fiorentini Davide Mariani, Rachele Antonelli, Elena Pennesi.

3° – Alla 1° di Blera con Greta Fiorucci; Cristian Rescigno; Adele Sabbatini.

4°- Alla 1° A “Dasti” di Tarquinia con Nizar Boutouil, Angelica Luzi, Tommaso Marcoaldi, Emanuele Michienzi.

5° – Alla 1°B di Blera con Angelica Campari 1B.

-Menzione speciale per la fotografia:

1° alla 2C Dasti di Tarquinia con Sofia Bondi, Leonardo Bonifazi, Livia Frezzini,Giada Manilia, Angelo Meraviglia, Francesca Urbinati.

2° alla 2b Sacconi con Emiliano Elisei, Lucrezia Gambetti, Maya Pierini Proietti, Sofia Steri.

Menzione per la sezione Certamen

1° per la composizione grafica Filippo Bruni – 3F Tarquinia

Menzione speciale per il componimento scritto a Luigi Arcidiacono – 3B Montalto di Castro.

“Nato con l’obiettivo di valorizzare e salvaguardare la classicità come fondamento della cultura occidentale, ClassicaMente si propone di rendere il mondo classico vivo, accessibile e significativo per le nuove generazioni – spiega la Dirigente Laura Piroli – Negli ultimi anni, infatti, la scuola ha avvertito con forza la necessità di avvicinare gli studenti ai valori umanistici già prima dell’ingresso nella scuola secondaria di secondo grado. Da questa consapevolezza prende forma il concorso, rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del territorio.”

Il progetto si articola in tre percorsi distinti, pensati per valorizzare competenze diverse e stimolare linguaggi espressivi differenti.

Gli studenti delle classi prime sono stati coinvolti nel Mito illustrato, un’attività che ha trasformato il racconto mitologico in immagine, riflessione e scoperta del significato profondo delle parole della lingua greca.

Le classi seconde si sono invece cimentate in una gara di fotografia, reinterpretando opere dell’arte antica attraverso uno sguardo contemporaneo, capace di comunicare emozioni e nuovi significati.

Infine, per gli studenti delle classi terze, il certamen di lingua latina “Latino, Antico Amico” ha rappresentato un’occasione per incontrare il latino non come lingua distante o astratta, ma come strumento di comprensione, creatività e pensiero critico.

Ringraziamo per le stupende esibizioni canoro-musicali Simone Bruni e Medici Brando Maria.

“Elemento comune a tutti i percorsi è stata la centralità degli studenti: il lavoro di gruppo, la libertà espressiva e la capacità di reinterpretare il passato per dialogare con il presente hanno costituito il cuore dell’esperienza. È proprio questo il valore più autentico di ClassicaMente: dimostrare che la cultura classica non è statica né elitaria, ma una risorsa viva, capace di parlare ai giovani e di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli. – prosegue la Dirigente – Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai docenti referenti del progetto, per la competenza, la passione e la cura con cui hanno seguito ogni fase del concorso, alle scuole che hanno aderito, ai colleghi che hanno accompagnato gli studenti e, soprattutto, alle ragazze e ai ragazzi, veri protagonisti dell’iniziativa. I loro elaborati hanno testimoniato impegno, sensibilità, intelligenza e creatività. La cerimonia di premiazione non è stata solo un momento di riconoscimento del merito, ma una vera e propria celebrazione della scuola come luogo di crescita culturale, dialogo intergenerazionale e collaborazione con il territorio. In questo senso, il sostegno delle istituzioni locali si conferma fondamentale e rappresenta un segno concreto di attenzione verso l’educazione e la formazione delle nuove generazioni.”

L’auspicio finale è che ClassicaMente possa continuare a crescere negli anni, coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole e studenti, e restare uno spazio privilegiato in cui il passato e il presente si incontrano per costruire il futuro.