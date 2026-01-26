Tarquinia, premiata la sesta edizione del concorso Agrolimpiadi all’IIS Cardarelli

Si è svolta il 24 gennaio, nell’aula magna dell’IIS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, la cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso Agrolimpiadi. L’iniziativa ha coinvolto numerosi studenti delle scuole secondarie di primo grado di Civitavecchia, Montalto di Castro, Pescia Romana e Tarquinia, confermando una partecipazione in crescita grazie anche al supporto dei docenti e delle famiglie. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Francesco Sposetti e l’assessora alla Pubblica istruzione Sara Corridoni, accolti dalla dirigente scolastica Laura Piroli.

Il tema “L’orto del mondo” e la cucina sostenibile

Il tema scelto per l’edizione 2025 è stato “L’orto del mondo” e ha previsto la realizzazione di brevi video dedicati alla preparazione di ricette a base di ortaggi di stagione, ispirate sia alla tradizione locale sia a quella internazionale. Ospite dell’evento la chef Tiziana Favi, appartenente alla rete Orti di comunità Slow Food, alla quale l’istituto aderisce dal 2025. Nel corso della mattinata la chef ha proposto, con il coinvolgimento di alcuni studenti, una versione della ribollita, zuppa tradizionale a base di fagioli e cavolo nero, comune alla cucina toscana e della Tuscia, come esempio di alimentazione sostenibile e filiera corta.

Vincitori, riconoscimenti e attività formative

Durante la premiazione sono stati proiettati tutti i video realizzati dagli studenti presenti in sala. A tutti i partecipanti è stato consegnato un kit ricordo con semi per l’orto e materiale promozionale dell’istituto. I vincitori sono stati Mia Cerquatelli Mia, Benedetta Cesarini e Lara Torresi per le classi prime e seconde, e Gaia Bonomo, Lorenzo Del Signore e Simone De Santis per le classi terze, ai quali sono stati assegnati premi tecnologici e l’attestato della sesta edizione. L’istituto ha ringraziato docenti e personale coinvolti nell’organizzazione, sottolineando come iniziative di questo tipo rafforzino il ruolo del Cardarelli come laboratorio permanente di formazione e orientamento per studenti e famiglie.