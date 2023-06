Tarquinia, premiata sabato la vincitrice del contest Primavera in Finestra

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Questo sabato, in apertura dell’evento “La Notte dei Fiori”, il Consigliere dell’Università Agraria Fabio Gagni, assieme alla Presidente dell’Associazione Viva Tarquinia Maria Antonietta Valerioti, ha incoronato la signora Francesca Calamita quale vincitrice del contest Primavera in Finestra.

La cerimonia di premiazione, alla presenza della banda Giacomo Setaccioli, si è svolta proprio di fronte al Museo Nazionale Etrusco ed ha visto il Consigliere Gagni consegnare alla signora Calamita un cesto di prodotti tipici del nostro territorio.

Tale premio, offerto dalla Pro Loco di Tarquinia, è stato consegnato alla presenza anche del Presidente Alberto Tosoni, del Vicesindaco Luigi Serafini, dell’Assessore Alberto Riglietti, della Consigliera Regionale Valentina Paterna e del coordinatore della manifestazione del Corpus Domini Tiziano Torresi.

Il Consigliere Fabio Gagni ha tenuto a ringraziare la Pro Loco di Tarquinia, ed in particolare Primo Andreini e Fabrizio Ercolani, per la squisita collaborazione, tutti i partecipanti al contest, la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, il Comune di Tarquinia e la Banda Giacomo Setaccioli.

Gagni ha dichiarato: “Pro Loco e Viva Tarquinia sono state da subito entusiaste di collaborare per questa iniziativa, ed il Comune di Tarquinia ha patrocinato. Il dialogo non terminerà qui: già Primo Andreini, Presidente della Pro Loco, ha proposto di rendere questo contest un appuntamento annuale. Confido davvero sia possibile far sì che ciò avvenga, e spero per il futuro nell’adesione da parte di un numero ancora maggiore di realtà aggregative del territorio. Solo uniti si cresce. Grazie ancora a tutti!”.