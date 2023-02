Tarquinia: quattro giovani denunciati per spaccio dalla Polizia di Stato

Riceviamo dalla Polizia di Stato e pubblichiamo

Nell’ambito della attività di prevenzione e controllo del territorio operata quotidianamente dagli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Tarquinia, anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute, nei giorni scorsi sono stati effettuati specifici servizi finalizzati alla repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei giardini ubicati nei pressi di via delle Mura.

L’attività di monitoraggio, effettuata anche con specifici appostamenti, ha consentito di constatare un intenso “movimento” di giovani, anche minorenni, sia di tarquinia sia provenienti da paesi limitrofi che giungevano a Tarquinia utilizzando i mezzi pubblici.

I controlli della Squadra di P.G. del commissariato sono scattati al momento del maggiore afflusso dei giovani che sono stati identificati e perquisiti. L’attività ha consentito di recuperare e sottoporre a sequestro circa 20 gr. di hashish, suddivisi in dosi di vario taglio. Pertanto sono stati denunciati per spaccio di sostanza stupefacente e favoreggiamento quattro ragazzi, due dei quali minorenni. Sono in corso ulteriori accertamenti volti alla ricostruzione dei canali di approvvigionamento della droga.