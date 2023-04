Tarquinia, Riglietti al neo commissario della ASL Viterbo: “Certi di poter collaborare per risolvere le criticità”

Riceviamo dall’Assessore alla Sanità del Comune di Tarquinia, Dott. Alberto Riglietti, e pubblichiamo

Asl di Viterbo: Il Presidente della Regione Lazio Rocca nomina il nuovo Commissario Egisto Bianconi. Porgo i miei saluti al Dott. Bianconi che sarà al timone della nostra ASL in un momento così delicato per la nostra ASL. Certo di poter collaborare con il nuovo Commissario della ASL di Viterbo per poter risolvere nel miglior modo possibile le criticità della nostra Sanità Provinciale, Cittadina e del nostro Ospedale di Tarquinia.