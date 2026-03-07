Tarquinia, rinnovo delle tessere Pro Loco il 9 e 12 marzo

La Pro Loco Tarquinia organizza due appuntamenti dedicati al rinnovo delle tessere associative per il 2026. Le giornate sono in programma lunedì 9 e giovedì 12 marzo presso la sede dell’associazione, in via Giuseppe Garibaldi 19, a Tarquinia, dalle ore 16.30 alle 19. Il direttivo invita i soci a rinnovare la propria adesione e accoglie anche nuovi iscritti interessati a partecipare alle attività dell’associazione, impegnata nella promozione del patrimonio storico, culturale e turistico della città.

Promozione speciale per lo spettacolo di Francesco Repice

Chi rinnoverà la tessera potrà inoltre prenotarsi gratuitamente per assistere allo spettacolo “Ci vediamo alla radio”, scritto e interpretato dal giornalista Francesco Repice. Lo spettacolo si terrà lunedì 16 marzo alle 21.15 al Teatro Rossella Falk nell’ambito del premio “Cavalli Alati – Sulle Ali dello Sport”.

Biglietti disponibili per i non soci

Per chi non è socio della Pro Loco Tarquinia è comunque possibile acquistare i biglietti dello spettacolo online attraverso il portale dedicato.