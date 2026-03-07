Tarquinia, sciopero del servizio di igiene urbana il 9 marzo

Il Comune di Tarquinia informa la cittadinanza che per l’intera giornata di lunedì 9 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero del servizio di igiene urbana. La comunicazione è stata trasmessa dalla RIECAM, società affidataria del servizio sul territorio, a seguito della proclamazione dello sciopero da parte delle sigle sindacali USB.

Garantiti i servizi minimi essenziali

Durante la giornata di sciopero saranno comunque garantite le prestazioni minime indispensabili previste dall’articolo 2 della legge 146/1990 sui servizi pubblici essenziali. In particolare sarà assicurata la raccolta e il trasporto dei rifiuti per strutture considerate prioritarie, tra cui utenze scolastiche, mense pubbliche e private, case di cura e ospedali, comunità terapeutiche, ospizi e caserme.

Servizi garantiti anche in mercati e aree turistiche

Saranno inoltre garantite attività di spazzamento e raccolta rifiuti nei mercati e nelle fiere, nelle aree di sosta attrezzate e nelle zone di grande interesse turistico. Per queste ultime la copertura del servizio non potrà comunque superare il 20% delle aree dei centri storici.