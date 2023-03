Tarquinia, si cercano bambine e bambini per la Processione della Passione di Cristo del Venerdì Santo

Si avvicina la primavera e si avvicina la Pasqua, e a Tarquinia inizia l’attesa per manifestazioni sentitissime come, su tutte, la Processione del Cristo Risorto ma anche quella della Passione, che nella sera del Venerdì Santo porterà in strada tanti partecipanti e pubblico.

Per questo, si cercano bambine di età compresa dai 7 ai 13-14 anni e cinque bambini: in questi giorni il comitato organizzatore è a lavoro per definire al meglio i dettagli della prova dei vestiti. Come sempre il tutto si svolgerà presso la Chiesa della Trinità in orari ancora da concordare. Per chi fosse interessato c’è la possibilità di contattare i seguenti numeri: Elisabetta 338 2597645 – Diana 389 4296933, scrivendo Nome Cognome Età Altezza e Recapito telefonico.