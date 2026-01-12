Tarquinia, si è chiusa l’edizione 2025 del Presepe Vivente con il corteo con Re Magi e cammelli – FOTO

Si è conclusa ieri l’edizione 2025 del Presepe Vivente di Tarquinia, tradizionale rievocazione della Natività che ha animato il centro storico nelle giornate del 26 dicembre 2025 e dell’11 gennaio 2026, dopo il rinvio per maltempo nel giorno dell’Epifania.

Location storica e percorso immersivo al Convento di Santa Lucia

Per questa edizione il presepe vivente si è svolto all’interno del Convento di Santa Lucia delle Benedettine, complesso di valore storico e artistico solitamente chiuso al pubblico, eccezionalmente aperto per l’evento. I visitatori hanno potuto percorrere chiostri e cortili affacciati sulle mura medievali, attraversando scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume che hanno ricreato l’atmosfera della Betlemme di duemila anni fa.

Corteo dei Re Magi e consegna dei doni alla Natività

Il momento clou della giornata conclusiva è stato il corteo dei Re Magi, accompagnati da cammelli, che ha attraversato le vie del centro storico per raggiungere la scena principale della Natività e consegnare simbolicamente i doni. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Presepe Vivente con il patrocinio del Comune di Tarquinia, ha offerto un’occasione di riscoperta delle tradizioni natalizie e del patrimonio storico cittadino.