Tarquinia si veste di fiori, di arte e di stelle: ritorna la “Notte dei Fiori”

Tre giorni di fede, arte, musica e spettacolo per celebrare il Corpus Domini con l’incanto senza tempo dell’infiorata. Dal 20 al 22 giugno, a Tarquinia ritorna “La Notte dei Fiori”, l’iniziativa organizzata dal Comune e dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia che unisce spiritualità, bellezza e cultura, nel cuore del centro storico.

Si parte venerdì 20 giugno con l’arte di Giovanni Calandrini, protagonista della mostra di scultura: “Espressioni di un insegnamento nascosto”, con vernissage alle ore 18 all’Auditorium San Pancrazio. In serata, alle 21, il Duomo cittadino risuonerà delle celesti armonie dell’organo Morettini, da poco tornato all’antico splendore, con il concerto “Eterna fonte di luce divina”: all’organo Luca Purchiaroni, con le voci del Liceo Farnesina di Roma e la tromba di Matteo Gentile, diretti dal M° Cristina Nocchi.

Sabato 21 giugno, al calar del sole, prenderà forma l’infiorata, in un tappeto di colori e fede realizzato grazie alla grande partecipazione delle parrocchie, dei gruppi e delle associazioni che hanno risposto con entusiasmo all’avviso pubblico del Comune: saranno infatti in totale quattordici i gruppi partecipanti che si cimenteranno nella preparazione delle infiorate, dedicate quest’anno al tema della speranza, cuore del Giubileo.

Alle 21 la Chiesa delle Benedettine ospiterà una veglia di preghiera eucaristica e alle 21.30 partirà da piazza Cavour una affascinante visita guidata notturna del centro storico. Per tutta la sera le vie del centro saranno animate dalle luci dei mercatini, dall’apertura straordinaria di tutte le chiese e dal talento degli artisti di strada. Per gli amanti delle stelle anche un evento speciale in occasione del solstizio d’estate: l’osservazione astronomica del cielo al belvedere dell’Alberata Dante Alighieri, con la competenza e la passione del Gruppo Astrofili “Galileo Galilei”.

Domenica 22 giugno il cuore della celebrazione del Corpus Domini: alle 10, la solenne Messa nel Duomo sarà presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza e accompagnata dalla Cappella Musicale. Seguirà la suggestiva processione con il Santissimo Sacramento tra le vie infiorate del centro, con la musica della Banda “Giacomo Setaccioli”. Gran finale in Piazza Matteotti, con la benedizione della città e la proclamazione dei gruppi vincitori.

“Sarà un’edizione ricca e significativa – assicurano gli organizzatori – La Notte dei Fiori è un invito a vivere Tarquinia in tutta la sua anima: quella che profuma di fiori, risuona di canti, guarda alle stelle e cammina unita nella bellezza della tradizione”.