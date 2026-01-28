Tarquinia, Sileoni chiede chiarimenti su frane, sicurezza stradale e servizi pubblici

Riceviamo da Diego Sileoni e pubblichiamo

La situazione che sta vivendo la nostra città è ormai inaccettabile. Gli episodi verificatisi in questi giorni – dalla frana in via dei Velka ai massi caduti sulla strada della Gabelletta, fino alla chiusura ingiustificata della sala d’aspetto alla Barriera San Giusto – evidenziano un livello di gestione del territorio che non può essere definito altro che gravemente insufficiente.

Non siamo di fronte a semplici imprevisti, ma al risultato di una mancanza strutturale di programmazione, prevenzione e controllo. È dovere dell’amministrazione garantire sicurezza, continuità dei servizi e trasparenza nelle comunicazioni. Nulla di tutto ciò è avvenuto.

Per queste ragioni chiedo formalmente all’amministrazione Sposetti di fornire con urgenza spiegazioni chiare, documentate e pubbliche riguardo:

le cause della frana in via dei Velka e le misure adottate per mettere in sicurezza l’area;

la caduta dei massi sulla strada della Gabelletta e l’assenza di interventi preventivi;

la chiusura della sala d’aspetto alla Barriera San Giusto, avvenuta senza alcuna comunicazione ai cittadini e ai visitatori.

Tarquinia non può essere lasciata in balia dell’improvvisazione. È necessario ristabilire immediatamente un livello adeguato di responsabilità amministrativa, perché la sicurezza e la dignità della nostra città non possono essere sacrificate all’incapacità gestionale. I cittadini hanno diritto a risposte, non a silenzi. Hanno diritto a un’amministrazione presente, non a una che rincorre le emergenze dopo averle ignorate.