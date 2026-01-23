Tarquinia, stasera 23 gennaio la Notte del Liceo Classico: studenti protagonisti tra cultura e creatività

Torna anche quest’anno a Tarquinia la “Notte del Liceo Classico”, giunta alla sua decima edizione. L’appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio a partire dalle ore 18, presso la sede dello Sperone, con una serata interamente dedicata alla cultura classica reinterpretata dagli studenti attraverso musica, teatro, recitazioni, performance artistiche e momenti di riflessione critica. L’iniziativa coinvolge tutte le classi del Liceo Classico dell’IIS Vincenzo Cardarelli, con la partecipazione attiva di docenti e studenti.

Un progetto nato dai docenti di latino e greco

La Notte del Liceo Classico nasce dieci anni fa da un’idea dei docenti di latino e greco Marco Leopoldo Ubaldelli e Gianluca Caramella, e si è consolidata nel tempo come uno degli appuntamenti più attesi della vita scolastica. Ogni gruppo di studenti ha preparato un contributo originale, che verrà presentato al pubblico in una chiave talvolta ironica o dissacrante, ma sempre fondata sullo studio e sulla rielaborazione personale dei contenuti affrontati in classe.

«Anche quest’anno i ragazzi del Liceo Classico di Tarquinia e i loro professori si sono impegnati con entusiasmo per la realizzazione di un’iniziativa che dura ormai da oltre dieci anni – spiega il professor Ubaldelli –. È sempre emozionante vedere quanto gli studenti si sentano coinvolti in un progetto che permette loro di riproporre ciò che studiano in classe in un’ottica giocosa, talvolta dissacrante, ma sempre ricca di fantasia e intelligenza».

Cultura classica, formazione e comunità

La Notte del Classico rappresenta anche un’occasione per riflettere sul ruolo della cultura classica nella formazione delle competenze critiche e creative, considerate fondamentali non solo sul piano culturale, ma anche sociale. «La Notte del Classico è prima di tutto una festa che celebra la bellezza e l’attualità della cultura classica – sottolinea il professor Caramella –. Tra momenti seri e scherzosi emerge la voglia dei ragazzi di mettersi in gioco e spesso vengono alla luce talenti inaspettati».

Sull’importanza dell’iniziativa interviene anche la dirigente scolastica Laura Piroli: «La Notte del Liceo Classico è un momento fondamentale per la nostra scuola, perché dimostra come il classico sia vivo, attuale e capace di parlare alle nuove generazioni. Eventi come questo aiutano a mantenere alto l’interesse per la cultura classica e contribuiscono in modo significativo alla crescita personale e culturale degli studenti, rendendoli cittadini consapevoli e curiosi».