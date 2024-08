Tarquinia, tempo di bilanci per il Festival Summer HOLI 2024

Riceviamo e pubblichiamo

Coreografie spettacolari, giochi di luce, divertimento, colori e un flusso continuo di persone di ogni età nella 12 ore di musica no stop, sono state la cartolina del Festival Summer HOLI 2024, che si è riconfermato il beach party più grande del litorale laziale. Giunto alla sesta edizione, l’evento firmato Sottosuono Eventgroup è diventato un appuntamento iconico della stagione estiva a Tarquinia.

Gli ideatori e organizzatori Daniele Limoli e Massimiliano Testaguzzi affermano: “Anche quest’anno il Festival Summer HOLI è stato uno spettacolo bellissimo. Si è ballato in riva al mare tra nuvole di mille colori. Un’emozione unica ad alto impatto scenografico adatto a tutti”. Dall’apertura dei cancelli, alle 16, fino a tarda notte, un flusso continuo di gente si è mosso a ritmo della musica proposta dai deejay Friedrich Kiefer, Luca Gee, Michele Sergio, Gabriele Bronzetti, Garbex, Lorenzo Desideri, Fanta, Daniele Ceccarini, Alby, Vast & Lisita, David Semola, Groover, Antitesi b2b Ghyt, Wewers, aspettando gli strepitosi countdown ad annunciare il lancio delle polverine colorate che hanno tinto il cielo della spiaggia di piazza delle Naiadi.

“La formula è semplice: ogni deejay ha mezz’ora per proporre la propria musica accompagnata dalle coreografie di uno straordinario corpo da ballo curate da Lorena Marchini e dalla voce di David Bros. – aggiungono -. Con la sua esplosione di positività, il festival ha conquistato il pubblico di ogni età”. Anche grazie all’impatto visivo degli allestimenti sempre più tecnologici: dal palcoscenico di 8×10 metri, completo di impianto audio, luci ed effetti speciali, quali cannoni CO2, spara coriandoli professionale, monitor ledwall a led di ultima generazione e a basso consumo e fontane fredde, al contro palco di 12×4 metri con la regia e 2 privé 4×4 metri.

Festival Summer HOLI amico dell’ambiente. “Le polveri colorate usate sono certificate, anallergiche e rispettose dell’ambiente – proseguono Limoli e Testaguzzi -. È stato potenziato il riciclo della plastica. Lo smontaggio del palco e la pulizia dell’arenile sono avvenuti in piena notte, appena si sono spente le luci del festival, per riconsegnare già alla mattina la spiaggia ai bagnanti e consentire i lavori di preparazione dello spettacolo dei fuochi di artificio”. I ringraziamenti. “Vanno al Comune di Tarquinia – concludono -, per il patrocinio e il contributo economico; all’Università Agraria e alla Pro loco Tarquinia; al media partner Idea Radio; alla coreografa Lorena Marchini e al corpo di ballo; ai fotografi e videomaker; ai barman, al personale e ai tecnici; e alle aziende partner”.