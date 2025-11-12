Tarquinia, tempo fino al 15 dicembre per le domande per i contributi ordinari alle associazioni sportive

Il Comune di Tarquinia informa che fino al 15 dicembre 2025 è possibile presentare la domanda di contributo ordinario per l’anno sportivo 2025, destinato alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte all’Albo comunale.

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze devono essere redatte utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia e consegnate o inviate al protocollo dell’Ente. I recapiti per l’invio sono i seguenti:

Indirizzo: Piazza Giacomo Matteotti, 6 – Tarquinia

Piazza Giacomo Matteotti, 6 – Tarquinia E-mail: comune.tarquinia@comune.tarquinia.vt.it

comune.tarquinia@comune.tarquinia.vt.it PEC: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

Scadenza e informazioni

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 15 dicembre 2025. Tutte le informazioni e la modulistica aggiornata sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia.