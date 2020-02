Tarquinia, tenta di evadere dalla comunità di recupero: arrestato dai Carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo

Evade da una comunità di recupero e prova a scappare in treno, preso. I carabinieri della stazione di Tarquinia, durante un servizio perlustrativo per prevenire i reati di criminalità comune, sono stati avvisati dalla comunità di recupero “Mondo nuovo”, dove si trovava un pregiudicato agli arresti domiciliari, che l’uomo era evaso.

“I militari – secondo quanto riferito in una nota – hanno avviato allora le ricerche e lo hanno notato che camminava verso la stazione ferroviaria. Immediatamente riconosciuto lo hanno bloccato per verificare il motivo del suo allontanamento dalla comunità. Al termine delle verifiche lo hanno dichiarato in arresto e portato nel carcere di Civitavecchia”.