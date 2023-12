Tarquinia, torna il Cantiere della Nuova Politica: firma una nota assieme a UDC e Popolari e Alternativi

Qualche novità in tema amministrative 2024 a Tarquinia: a mostrarlo è una nota congiunta, arrivata stamani, di UDC, Popolari e Alternativi per Tarquinia e Il Cantiere della Nuova Politica. Se le prime due realtà sono note da qualche settimana e fanno capo all’asse Gino Stella Arianna Centini, per la terza si torna alle ultime campagne elettorali tarquiniesi: il Cantiere della Nuova Politica era infatti la lista cardine a sostegno delle corse a sindaco di Gianni Moscherini, per due volte sconfitto al ballottaggio nel 2017 d Pietro Mencarini e nel 2019 da Alessandro Giulivi.

“Sarà molto calda la Primavera del 2024 per il comune di Tarquinia, il più grande della Tuscia torna al voto! – recita la nota – Noi siamo pronti, vogliamo lanciare il nostro segnale di concretezza, coerenza e presenza sul territorio”.

“Adesso è il futuro – continuano le tre realtà – stiamo lavorando per scendere in campo con una squadra pronta e decisa al cambiamento, un progetto strutturato e ambizioso sicuramente non frutto dell’ultimo minuto. Adesso sarà lo slogan scelto per la nostra campagna elettorale. I Cittadini chiedono risposte al silenzio e alle perplessità che la politica sta offrendo. Noi siamo e saremo il progetto per riaprire le porte della nostra Tarquinia. La nostra squadra sono liste fatte di “anima e cuore”.