Tarquinia, torna la Festa del Cacciatore: sagra del cinghiale, musica e lotteria solidale il 4 e 5 luglio

Si svolgerà nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, al Piazzale Europa di Tarquinia, la terza edizione della Festa del Cacciatore, promossa dall’associazione “Gli Sparatori”. Al centro dell’iniziativa, la sagra del cinghiale, affiancata da stand espositivi di articoli per la caccia e prodotti gastronomici locali. In programma anche un convegno sull’uso delle ricetrasmittenti in ambito venatorio, con la partecipazione di esperti radioamatori.

Musica live, dj set e un ricordo speciale

L’appuntamento musicale di venerdì 4 luglio vedrà sul palco la cover band “Doppio Senso”, che proporrà i brani più celebri del repertorio di Vasco Rossi. La serata di sabato 5 luglio sarà dedicata invece a un tributo musicale a Pino House, storico dj scomparso prematuramente, con una lineup di dj locali che ne ricorderanno la carriera. Le due serate sono pensate per offrire un’occasione di intrattenimento e convivialità, nel segno della passione venatoria e della condivisione comunitaria.

Una lotteria solidale a favore di “Tarquinia in Rosa”

Tra i momenti centrali dell’iniziativa, la lotteria solidale il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Tarquinia in Rosa”, impegnata nella raccolta fondi per l’acquisto di un presidio medico. L’estrazione finale è prevista per sabato 5 luglio alle ore 22.00. In palio premi di rilievo tra cui un visore termico Hikmicro Condor, un palmare GPS Garmin T-Rex, un pugnale Browning, un coltello artigianale Pacini e una penna in legno fatta a mano. I biglietti sono disponibili presso il Baricentro e lo Chalet Europa; per informazioni è possibile contattare il numero 389 61 61 984. L’associazione ricorda inoltre di aver recentemente donato una rampa per disabili alla chiesa di San Giuseppe, confermando il proprio impegno in ambito sociale e solidale.