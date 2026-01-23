Tarquinia tra le finaliste per Capitale italiana della Cultura 2028, il commento dei consiglieri regionali Sabatini e Della Casa

Riceviamo da Daniele Sabatini (Fdi) e Roberta Della Casa (FI) e pubblichiamo

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’inserimento della città di Tarquinia fra le dieci finaliste candidate a Capitale della Cultura 2028. Un risultato importante, supportato anche da una mozione da noi presentata e approvata in Consiglio regionale, a cui ha fatto seguito l’impegno decisivo e determinato della Giunta Rocca a sostenere la candidatura delle città laziali, fra cui appunto Tarquinia, in sinergia e collaborazione con i Comuni. Un’opportunità straordinaria per il territorio dell’Etruria Meridionale di cui Tarquinia è Comune capofila, sistema territoriale contraddistinto da caratteristiche storiche, culturali, archeologiche, ambientali e paesaggistiche di assoluto valore. In attesa del verdetto definitivo da parte del Ministero della Cultura, non possiamo che ringraziare il presidente Francesco Rocca e l’assessore regionale alla Cultura Simona Baldassare per il supporto fornito al Comune, alle realtà e alle istituzioni culturali a sostegno della candidatura in perfetta coerenza con la mozione da noi presentata, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del Lazio quale polo culturale di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, favorendo l’attrazione di maggiori investimenti sia pubblici che privati e un consistente incremento dei flussi turistici. Inoltre riteniamo che le strategie progettuali messe in campo per sostenere la candidatura di Tarquinia possano costituire validissimi strumenti per l’attuazione di politiche regionali sempre più orientate a favorire la massima valorizzazione e coesione territoriale”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali del Lazio Daniele Sabatini (Fratelli d’Italia) e Roberta Della Casa (Forza Italia)