Tarquinia tra le finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028

Tarquinia è ufficialmente tra le città in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028: arrivato l’annuncio da parte della giuria sui 10 finalisti selezionati tra le 23 candidature presentate al Ministero della Cultura, e la città etrusca figura nella rosa dei candidati che potrebbero accedere alla fase successiva della competizione.

La candidatura di Tarquinia si basa sul progetto dal titolo “La cultura è volo”, sviluppato in collaborazione con la rete di 12 Comuni della DMO Etruskey (Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tolfa). Il dossier propone un modello di Capitale della Cultura “diffusa”, concepito per valorizzare il patrimonio storico, archeologico e paesaggistico dell’Etruria meridionale distribuendo iniziative culturali su tutto il territorio.

La selezione odierna rappresenta una prima importante selezione interna, che riduce il numero di città in gara e individua le finaliste che accederanno alla fase delle audizioni pubbliche davanti alla commissione ministeriale. L’esito di questa selezione sarà determinante per sapere se Tarquinia proseguirà la corsa verso l’assegnazione ufficiale del titolo, decisione che sarà poi conferita in una fase successiva dopo le audizioni.

La candidatura e l’eventuale nomina a Capitale Italiana della Cultura 2028 rappresentano potenziali leve di visibilità, investimenti e sviluppo per Tarquinia e l’intero territorio coinvolto.