Tarquinia, trasporto scolastico 2026-2027: domande dal 3 febbraio al 31 marzo

Il Comune di Tarquinia ha reso noto l’avviso relativo alle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026-2027, rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo. Le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 31 marzo 2026.

Modalità di presentazione della domanda

L’iscrizione al servizio potrà essere effettuata secondo due modalità. La prima prevede la presentazione della domanda presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, situato in via G. Garibaldi 23, previo appuntamento, muniti di documento di identità in corso di validità del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale e della certificazione ISEE 2026. In alternativa, la domanda potrà essere inviata via email all’indirizzo pubblica.istruzione@tarquinia.net, allegando la medesima documentazione richiesta per la consegna in presenza.

Costi del servizio e informazioni utili

In base alla fascia ISEE di appartenenza, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 29 ottobre 2025, oltre alla quota di iscrizione annuale obbligatoria di 10 euro, è previsto un contributo mensile variabile per l’anno scolastico 2026-2027. Le tariffe vanno da un minimo di 4 euro mensili per la fascia ISEE fino a 8.500 euro, fino a un massimo di 28 euro mensili per ISEE superiori a 40.001 euro. Una volta completata l’iscrizione, le modalità e i termini di pagamento delle quote saranno comunicati successivamente dall’Amministrazione comunale.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 0766 849 318 o scrivere all’indirizzo email pubblica.istruzione@tarquinia.net.