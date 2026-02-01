Tarquinia, visita aziendale allo stabilimento Castra per la classe 5ª CAT

Gli studenti della classe 5ª del corso CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio – hanno partecipato a una visita aziendale presso lo stabilimento di Castra Profilati Srl, vivendo un’importante esperienza di orientamento e crescita formativa. L’iniziativa si è svolta con l’accompagnamento dei docenti Angelo Anzellini e Daniele Torresi e ha permesso agli studenti di entrare in contatto diretto con una realtà produttiva del territorio.

L’accoglienza e la presentazione dell’azienda

La visita è stata resa possibile grazie alla disponibilità di Antonella Castra, che insieme al responsabile tecnico dello stabilimento, l’ingegnere Diego Caprolu, ha accolto studenti e docenti illustrando l’organizzazione aziendale, i processi produttivi, le tecnologie impiegate e le modalità operative. L’incontro ha offerto ai ragazzi l’opportunità di osservare da vicino un contesto professionale reale e di comprendere le competenze richieste dal mondo del lavoro, in relazione al percorso di studi intrapreso.

La convenzione per la formazione scuola-lavoro

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra scuola e impresa, finalizzato a rafforzare il legame tra formazione scolastica e realtà produttiva. In quest’ottica è stata siglata una convenzione che consentirà ad alcuni studenti di svolgere un periodo di Formazione Scuola-Lavoro presso lo stabilimento di Castra Profilati Srl. Durante l’esperienza formativa gli studenti potranno applicare le conoscenze acquisite in aula, sviluppare nuove competenze tecniche e professionali e approfondire le metodologie operative legate all’attività produttiva, arricchendo il proprio percorso di studi e orientandosi in modo più consapevole verso il futuro lavorativo.