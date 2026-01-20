Tarquinia, Wu Ming 2 presenta il libro “Mensaleri” alla biblioteca comunale Cardarelli

La biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli di Tarquinia ospiterà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 17, la presentazione del libro “Mensaleri” di Wu Ming 2, pubblicato da Einaudi nel 2025. L’incontro si inserisce nella rassegna “Librando” ed è promosso dal Comune di Tarquinia attraverso la biblioteca comunale.

Wu Ming 2 è lo pseudonimo di Giovanni Cattabriga, scrittore, performer e camminatore nato a Bologna. È membro fondatore del collettivo Wu Ming, autore di numerosi romanzi a più mani pubblicati da Einaudi, e di opere individuali tra narrativa, reportage di cammino, spettacoli e progetti multimediali.

Il romanzo e la saga dei Mensa

“Mensaleri” racconta una saga che attraversa oltre un secolo di storia, tra ribellioni, lotte operaie e un enigmatico sterminio di farfalle. La vicenda prende avvio nel 1868, quando Nazzaro Mensa acquista l’isola di Parpai, sul fiume Leri, e vi costruisce una grande cartiera, fondando sulla riva opposta un villaggio operaio che prende il nome di Mensaleri. Attorno alla figura dell’imprenditore emergono elementi ambigui e simbolici, tra cui la presenza di un mago che lo affianca nelle decisioni. Nel 1995, con la fine dell’era dei Mensa e il declino della fabbrica, entra in scena Riniero, pronipote di Nazzaro, con un progetto di rigenerazione del sito industriale che apre nuovi interrogativi sul futuro del borgo.

Promotori dell’incontro e accesso al pubblico

L’incontro sarà introdotto dal vicepresidente della Sezione Soci Coop Tarquinia Claudio Cantina. L’appuntamento è promosso dal Comune di Tarquinia, dalla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” e da Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con la libreria Vita Nova. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.