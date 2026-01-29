Teatro San Leonardo, a Viterbo torna il ciclo “Monologhi – assoli per corpi ed anime”

Riparte al Teatro San Leonardo di Viterbo il ciclo “Monologhi – assoli per corpi ed anime”, format teatrale che negli anni ha consolidato un proprio pubblico puntando su una proposta essenziale e diretta. Una scena ridotta all’essenziale, una voce e un testo sono gli elementi centrali degli appuntamenti, che si svolgeranno nel bistrot del teatro con la direzione artistica di Simone Precoma. Gli incontri sono fissati alle ore 19 nelle date del 29 gennaio, 19 febbraio, 26 marzo, 15 aprile e 21 maggio 2026.

Un progetto tra formazione e confronto con il pubblico

Il cuore dell’iniziativa è offrire agli allievi dei corsi di teatro la possibilità di confrontarsi con il pubblico attraverso monologhi comici o drammatici, tratti dal repertorio o originali, della durata compresa tra 5 e 10 minuti. Brevi assoli pensati per lavorare sulla sintesi e sull’aderenza al testo, eliminando elementi superflui. Il progetto mantiene una forte attenzione alla dimensione formativa, senza rinunciare alla qualità della proposta artistica.

Apertura ad autori e interpreti esterni

Il format resta aperto anche a chi desidera portare in scena un proprio testo o un brano teatrale già esistente, trasformando ogni serata in uno spazio di sperimentazione condivisa. In ciascun appuntamento si alterneranno quattro o cinque monologhi, accompagnati da musica dal vivo. L’esperienza prosegue anche fuori dal palcoscenico, in un contesto informale che prevede la possibilità di un aperitivo, favorendo il dialogo tra artisti e pubblico.