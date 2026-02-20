Tennis, esordio positivo per Davide Profili nel circuito ITF: primo tennista tarquiniese a entrare nel ranking internazionale

Esordio incoraggiante nel circuito professionistico per il tennista tarquiniese Davide Profili dell’ASD Tarquinia, protagonista di una trasferta ad Antalya, in Turchia, nei tornei di singolare M15 e M25 del circuito International Tennis Federation. Partendo dai tabelloni di qualificazione e riuscendo ad accedere ai main draw di entrambe le competizioni, Profili ha conquistato i suoi primi punti da giocatore professionista, avviando ufficialmente il percorso verso la classifica mondiale. Un risultato che segna un traguardo storico per Tarquinia, con il primo tennista locale a entrare nel ranking internazionale.

Verso i tornei italiani e le prequalificazioni al Master Mille di Roma

Grazie ai punti ottenuti, Profili potrà ora accedere di diritto ai prossimi tornei professionistici. Le tappe successive del suo percorso prevedono diverse competizioni in Italia, valide anche come prequalificazioni per il Master Mille BNL di Roma, con l’obiettivo di misurarsi sui campi del Foro Italico durante gli Internazionali BNL d’Italia. Un passaggio importante nella crescita sportiva dell’atleta, che sta costruendo passo dopo passo la propria esperienza nel tennis professionistico internazionale.

Il supporto degli sponsor e il doppio obiettivo tra sport e scuola

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Dunlop Italia, che sostiene il giovane tennista fornendo attrezzatura e abbigliamento, permettendogli di affrontare l’attività agonistica nei tornei in giro per il mondo. Accanto agli impegni sportivi, Profili dovrà affrontare anche un traguardo importante sul piano personale: l’esame di maturità previsto per il mese di giugno. Un doppio obiettivo, tra carriera sportiva e percorso scolastico, che accompagna una fase significativa della sua crescita, mentre Tarquinia segue con attenzione e soddisfazione i primi passi del proprio atleta nel tennis professionistico.