Torna il “Treno del Ricordo”: 11 tappe in Italia per commemorare foibe ed esodo giuliano-dalmata

Un momento durante la Visita a Il Treno del Ricordo Roma – Italia – Giovedì Febbraio 19, 2026 – Soccer ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )

È arrivato alla stazione di Roma Ostiense il “Treno del Ricordo”, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e giunto alla sua terza edizione. Il convoglio storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS Italiane, attraversa l’Italia in undici tappe con una mostra itinerante dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Alla cerimonia di arrivo hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il prefetto di Roma Lamberto Giannini e l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Stefano Antonio Donnarumma, oltre a una delegazione dell’ANVGD di Roma e dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci. L’Inno di Mameli è stato eseguito dal Conservatorio di Musica Santa Cecilia.

Il treno sosterà a Roma Ostiense, sesta tappa dopo Trieste, Pordenone, Bologna, Pescara e L’Aquila, fino alla sera di venerdì 20 febbraio. Le visite sono previste oggi dalle 13.00 alle 19.00 al binario 1 e domani dalle 9.00 alle 19.00 al binario 5, con ultimo ingresso alle 18.30.

Un percorso multimediale tra storia, testimonianze e giovani generazioni

All’interno delle cinque carrozze, i visitatori possono approfondire la tragedia delle foibe e dell’esodo attraverso un percorso multimediale composto da pannelli informativi, immagini d’archivio e testi originali affidati a una voce narrante. La mostra è arricchita dall’esposizione di alcune masserizie degli esuli, custodite dall’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata nel Magazzino 18 di Trieste.

Novità dell’edizione 2026 è la quinta carrozza, dedicata alla trasmissione della memoria alle giovani generazioni. L’allestimento è stato realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con l’Agenzia Italiana per la Gioventù, includendo elaborati degli studenti del concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo” e il progetto “Il Viaggio del Ricordo”, sviluppato nei luoghi simbolo dell’esodo giuliano-dalmata.

Da Latina a Siracusa, un itinerario che unisce memoria e futuro

Dopo Roma, il Treno del Ricordo farà tappa a Latina il 21 febbraio, Salerno il 22 febbraio e Reggio Calabria il 24 e 25 febbraio. Il viaggio proseguirà poi in Sicilia, con soste a Palermo il 26 e 27 febbraio e conclusione a Siracusa tra il 28 febbraio e il 1° marzo.

Particolarmente significativo il passaggio da Pordenone e L’Aquila, entrambe designate Capitali Italiane della Cultura rispettivamente per il 2027 e il 2026, che darà vita a un simbolico “passaggio di consegne” tra le due città. Il progetto è realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme al Gruppo FS Italiane e Fondazione FS, con il contributo di numerosi ministeri ed enti culturali, e rientra nel programma ufficiale delle celebrazioni del Giorno del Ricordo.