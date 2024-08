“Tra terra e mare”, a Tarquinia ultimo appuntamento affidato l’archeologo Alessandro Mandolesi

L’edizione 2024 del ciclo di conferenze “Tra terra e mare” organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia si chiuderà con un appuntamento imperdibile. Giovedì 8 agosto, alle 21:30, presso il parco “Palombini” al civico 25 di via della Ripa, il professor Alessandro Mandolesi terrà una conferenza sul territorio civitavecchiese in epoca etrusca, che rappresentava la frontiera marittima tra i distretti di Cerveteri e Tarquinia.

Necropoli e Influenze Architettoniche

Mandolesi analizzerà il vivace contesto territoriale condiviso fra queste due grandi città etrusche. In particolare, verranno esaminate le necropoli indagate sin dai primi decenni dell’Ottocento, con un focus sui complessi de La Scaglia, Pisciarelli e Castellina del Marangone. Queste aree mostrano influenze architettoniche e materiali delle metropoli e un ambiente culturalmente misto, dove si sono sviluppati gli interessi tattici e strategici delle comunità urbane. Mandolesi, direttore per l’Università degli Studi di Torino dello scavo del Tumulo della Regina nella necropoli della Doganaccia di Tarquinia, ha collaborato con istituzioni come il Museo Gregoriano Etrusco e il Parco Archeologico di Pompei, ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Degustazione e Collaborazioni

Al termine della conferenza, i partecipanti potranno godere di una degustazione enogastronomica guidata da Diletta Alessandrelli di Alimentari Alessandrelli e da Alessandro Scibilia del frantoio Olitar. “Tra terra e mare” è patrocinato dal Ministero della Cultura (MiC), dall’Assonautica Provinciale Viterbo e dall’Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Centro ricerche “Claudio Mocchegiani Carpano”, Opera Laboratori, Asso – Archeologia subacquea speleologia organizzazione e il Ccpas – Centro di coordinamento delle prospezioni archeologiche subacquee di Roma. Per chi non potrà partecipare di persona, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Ermes Soluzioni Internet. In caso di maltempo, le conferenze si terranno a palazzo dei Priori, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare lo 0766/858194 o il 339 201 18 49, oppure scrivere a tarquiniense@gmail.com.