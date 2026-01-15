Trasversale Orte-Civitavecchia, al via il primo stralcio? Annunciati i lavori in partenza a Monte Romano

Per la Trasversale Orte–Civitavecchia si profila una prima svolta operativa. Entro la fine di gennaio dovrebbero infatti partire i lavori del primo stralcio dell’infrastruttura, relativo al bypass di Monte Romano, uno dei punti più critici dell’intero tracciato. L’intervento è destinato ad aggirare il centro abitato, alleggerendo il traffico che da anni grava sul paese e migliorando la viabilità locale e sovracomunale.

Il cronoprogramma illustrato dal commissario straordinario

A fare il punto sullo stato dell’opera è stata il commissario straordinario per la Trasversale, Ilaria Coppa, che ha illustrato il cronoprogramma di un’infrastruttura da tempo segnata da rinvii e polemiche. Il primo stralcio riguarda il tratto più delicato dell’asse viario: circa cinque chilometri complessivi, di cui un chilometro e mezzo in galleria. I tempi di realizzazione stimati sono compresi tra i quattro e i cinque anni, con l’obiettivo di garantire un impatto concreto e immediato sulla mobilità dell’area.

Verso il secondo stralcio e il collegamento con Civitavecchia

Parallelamente si guarda già alle fasi successive dell’opera. Secondo quanto riferito dal commissario, nel corso del 2026 potrebbe arrivare l’approvazione del secondo stralcio, per il quale è stata avviata la procedura di valutazione ambientale. Questo segmento interesserà il collegamento dalla zona della caserma di Monte Romano fino all’innesto con l’autostrada per Civitavecchia, per un’estensione di circa dodici chilometri. Un tratto strategico che rappresenta l’ultimo passaggio verso il completamento dell’intero collegamento viario tra l’entroterra e il porto tirrenico.