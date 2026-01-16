Trasversale Orte-Civitavecchia, CNA: “Tempi lunghi ma finalmente si vede la fine dell’opera”

Riceviamo da CNA di Viterbo e Civitavecchia e pubblichiamo

“I tempi saranno lunghi, ma finalmente si inizia a intravedere da lontano la fine dell’opera. E questa è un’ottima notizia”. Il presidente e il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, rispettivamente Alessio Gismondi e Attilio Lupidi, commentano così la autorizzazione all’allestimento dei cantieri per altri 5 chilometri della trasversale Orte-Civitavecchia, da parte commissaria straordinaria per la Umbro-Laziale, Ilaria Maria Coppa.

Il nuovo tratto servirà a superare l’attuale imbuto a Monte Romano e ad arrivare a Tarquinia. “Da quello che apprendiamo – dicono Lupidi e Gismondi – i lavori dovrebbero partire a breve, nel giro di qualche settimana. È quello che tutti ci auguriamo, tanto per lo sviluppo del territorio quanto per quello delle imprese. Stiamo parlando di un’infrastruttura fondamentale, una delle grandi incompiute non solo della Tuscia ma dell’Italia, essendo stata iniziata 40 anni fa e poi abbandonata per 20”.

Sulla carta, per vedere completato il tratto fino a Tarquinia saranno necessari cinque anni. Poi toccherà agli ultimi 12 chilometri, fino alla meta: Civitavecchia. “Un ultimo stralcio – concludono Gismondi e Lupidi – concluso il quale finalmente avremo compiuto un grande passo in avanti per scardinare l’isolamento strutturale di questo territorio e colmare un gap divenuto ormai ultradencennale. Facciamo appello alle istituzioni, per quanto possibile, per spingere sull’acceleratore. La strada è ancora lunga, ma arrivare alla fine è una questione vitale”.