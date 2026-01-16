Trasversale Orte-Civitavecchia, consegnate le aree ad Anas: conto alla rovescia per il primo stralcio tra Monte Romano e Tarquinia

Nel gennaio 2026 il progetto della Trasversale Orte–Civitavecchia (SS 675 Umbro-Laziale) compie un passaggio decisivo. L’8 gennaio 2026 la Commissaria straordinaria Ilaria Maria Coppa ha disposto la consegna delle aree ad Anas per l’allestimento dei cantieri relativi al primo stralcio dell’opera, nel tratto compreso tra Monte Romano Est e Tarquinia. La decisione è motivata dal preminente interesse pubblico e sociale dell’intervento e dal suo carattere strategico per la mobilità e lo sviluppo del territorio.

Urgenza cantieri e atti tecnici completati

Il provvedimento commissariale evidenzia la necessità di procedere con immediatezza alla cantierizzazione, considerata essenziale per rispettare il cronoprogramma dell’infrastruttura. L’avvio delle attività segue la verifica del progetto esecutivo e le note tecniche trasmesse da Anas alla fine di dicembre 2025. Nello stesso periodo sono stati formalizzati atti tecnici rilevanti, tra cui il Piano di Utilizzo delle Terre, documento indispensabile per la gestione dei materiali di scavo durante l’esecuzione dei lavori.

Caratteristiche dell’opera e prospettive dei successivi stralci

L’intervento complessivo mira a collegare il Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte attraverso un’infrastruttura a quattro corsie. Il primo stralcio prevede un’estensione di circa 5,5 chilometri e rappresenta un segmento strategico dell’intero tracciato. Il quadro economico dell’opera ammonta a circa 466,7 milioni di euro, con ricadute attese in termini di incremento occupazionale, riduzione delle emissioni di CO2 e aumento della velocità commerciale lungo la tratta. Parallelamente, il cronoprogramma del secondo stralcio, relativo al collegamento tra Tarquinia e Civitavecchia, indicava la consegna dei lavori nel giugno 2025, confermando un avanzamento simultaneo verso il completamento dell’intero asse viario.