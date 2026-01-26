Tuscania, il Gruppo Archeologico apre il 2026 tra nuovi progetti e partecipazione

Si apre sotto i migliori auspici l’anno sociale 2026 del Gruppo Archeologico Città di Tuscania A.P.S., che registra un’ottima partenza della campagna di tesseramento. Un risultato che conferma l’associazione come punto di riferimento per la comunità locale e per la promozione culturale del territorio. L’adesione crescente testimonia il forte legame con la cittadinanza e l’apprezzamento per le attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio archeologico portate avanti nel corso degli anni.

Assemblea dei soci e programma 2026

Il nuovo anno sociale si preannuncia particolarmente intenso, con numerose novità e il ritorno di manifestazioni rivolte all’intera comunità. Il Consiglio Direttivo è al lavoro su diversi progetti che confluiranno nel nuovo programma sociale, la cui presentazione ufficiale è prevista durante l’Assemblea dei Soci, convocata per giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 18 presso la sede sociale dell’associazione.

Progetti, iniziative e prospettive future

Tra le iniziative in cantiere, il direttore Alessandro Tizi annuncia la terza edizione di Archeo Restart, dedicata quest’anno al tema dell’archeologia in un mondo in continua trasformazione, e una mostra fotografica sui reperti archeologici tuscanesi conservati fuori dal territorio comunale, realizzata con il contributo di collaborazioni qualificate. È inoltre in fase di definizione un accordo per l’accesso e il recupero di un’area archeologica nel territorio di Tuscania, cui si aggiungeranno escursioni e visite speciali.

Soddisfazione per l’andamento del tesseramento è espressa anche dal vicedirettore Franco Livi, che sottolinea tuttavia le difficoltà legate alla mancata collaborazione con il Comune di Tuscania. Nonostante ciò, il 2026 si apre come un anno di crescita e nuove opportunità per il Gruppo Archeologico Città di Tuscania, con l’obiettivo di continuare a valorizzare la storia e l’identità del territorio coinvolgendo attivamente la comunità.