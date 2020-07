Tuscania, sabato 18 e domenica 19 luglio l’apertura straordinaria della Necropoli etrusca della Peschiera

Riceviamo dal Gruppo Archeologico Città di Tuscania e pubblichiamo

Dopo il grande successo dell’ultimo week end, il Gruppo Archeologico Città di Tuscania fa il bis. Tornano, quindi, ad aprirsi i cancelli delle due aree archeologiche ripulite e gestite dai volontari dell’associazione tuscanese: la Necropoli etrusca della Peschiera e l’area della Tomba a Dado.

Sabato 18 e domenica 19 luglio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00 i visitatori, previa prenotazione obbligatoria, potranno percorrere i sentieri del percorso archeologico-naturalistico all’interno di una delle necropoli più suggestive di Tuscania.

Ovviamente tutte le visite, che saranno svolte con l’accompagnamento dei volontari, avverranno nel pieno e scrupoloso rispetto delle diposizioni sanitarie anticovid, garantendo il distanziamento interpersonale e utilizzando durante tutto il percorso la mascherina o altro dispositivo di protezione delle vie aeree.

I volontari saranno pronti a rispondere ad ogni domanda posta dai visitatori, tuscanesi e non, che torneranno ad immergersi dopo molti anni in un contesto archeologico e ambientale di rara bellezza e pregio.

L’ingresso non prevede il pagamento di un biglietto di ingresso, tuttavia è molto gradita un’offerta all’associazione. Le risorse saranno utilizzate per il miglioramento del percorso di visita e per continuare i moltissimi lavori di ripulitura e valorizzazione che un’area così vasta richiede.

Quindi, appuntamento per un nuovo week end all’insegna dell’archeologia a Tuscania, in attesa di un grande evento, i cui dettagli saranno svelati nel corso dei prossimi giorni. Per prenotarsi si può contattare l’associazione attraverso la pagina facebook, attraverso l’email gruppo.archeologico.tuscania@gmail.com, oppure contattando i responsabili: Alessandro 3891125336 e Franco 3476941766.